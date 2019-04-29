«بنك التنمية»: 2.3 مليار ريال قيمة القروض الاجتماعية والإنتاجية في 2018

بلغ عدد القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية لمستفيديه خلال العام الماضي نحو 55776 قرضا، بقيمة مالية وصلت إلى نحو 2.3 مليار ريال.

وقال لـ "الاقتصادية" بنك التنمية الاجتماعية، إن عدد القروض الاجتماعية والإنتاجية خلال الربع الأول من 2019، بلغت نحو 16735 قرضا بقيمة مالية وصلت إلى 727 مليون ريال، منها 460 مليون ريال قروض اجتماعية بعد 8387 قرضا.

وبحسب بنك التنمية الاجتماعية، فإن قروض الزواج استحوذت على نحو 71 في المائة من إجمالي قيمة القروض الاجتماعية للربع الأول من العام الجاري، بقيمة 330 مليون ريال من إجمالي 460 مليون ريال، فيما استحوذت قروض الأسرة على 30 في المائة بقيمة 126 مليون ريال.

يشار إلى أنه ضمن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وقع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع وزارة المالية الأربعاء الماضي لإيجاد حلول تمويلية رقمية فورية لدعم رواد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة المتخصصة في مجالات التوريد، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة اعتماد.

وتسهم المذكرة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030،" من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، والتي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والناشئة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات، لتوظيف التقنية في استحداث نماذج وحلول أعمال لدعم الاقتصاد المحلي من خلال استحداث طرق وممكنات تمكن رواد الأعمال من النفاذ الفوري للتمويل. ومن أهداف المذكرة إيجاد حلول مبتكرة في دعم المؤشرات الاقتصادية ومستهدفات برامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030" لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير تمويل نبيل منخفض التكلفة، لتعزيز الكفاءة والفعالية لأنظمة المشتريات الحكومية بتوفير حلول تمويل آنية للموردين، حيث تأتي هذه الشراكة في مذكرة التعاون ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي التنموي، بتقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة وذلك بهدف إيجاد وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين السعوديين في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.