«الحفر العربية» تستحوذ على المنصات البرية لـ«شلمبرجير» مقابل 1.56 مليار ريـال

أعلنت شركة الحفر العربية، استحواذها على منصات حفر الآبار البرية التابعة لشركة شلمبرجير في الشرق الأوسط، والمنتشرة في الكويت، وسلطنة عمان، والعراق، وباكستان، مقابل 1.56 مليار ريال، ليرتفع عدد المنصات إلى 67 منصة حفر، ما يعزز من وجودها كشركة وطنية على الخريطتين الإقليمية والدولية في مجال خدمات حفر وصيانة آبار البترول.

وقال المهندس أمين الناصر رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، "ستؤدي عملية الاستحواذ إلى إنشاء شركة وطنية رائدة في السوق الإقليمية، تضم واحدة من أكبر أساطيل منصات حفر آبار النفط، وتدار بسواعد وطنية وخبرات عالمية، وتعزز من حضور الشركات الوطنية على الخريطتين الإقليمية والدولية لتقديم خدماتها لعملائها كافة باقتدار".

وأضاف الناصر أن هذا الاستحواذ من شأنه تعزيز قدرات شركة الحفر العربية وإمكاناتها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أعمال "أرامكو السعودية" في مجال الحفر، في الوقت الذي تشهد فيه أعمال "أرامكو السعودية" مزيدا من النمو والتوسع في قطاع الطاقة.

وأكد الناصر، أن توطين الصناعة النفطية تدعمه "أرامكو السعودية" عبر مبادرتها برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء"، ويحقق التطلع بأن تقدم الشركات الوطنية خدماتها في قطاع النفط والغاز؛ ليس فقط داخل المملكة، بل أيضا توسع قطاع أعمالها عبر منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو ما يتحقق من خلال هذه الصفقة.

وقال الناصر، إن "أرامكو" تخطط للبدء في عمليات تصدير الغاز للأسواق الخارجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة أي بحلول 2025، مشيرا إلى أن عمليات التصدير ستبدأ بشكل تدريجي حتى الوصول إلى تصدير بمعدل ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأكد الناصر أن تحديد مستوى ومعدل الإنتاج واستخدام الطاقة الاحتياطية من اختصاص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حسب احتياجات السوق. بدوره، قال لـ"الاقتصادية"، الدكتور عابد السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، رئيس مجلس إدارة "طاقة" أن "أرامكو السعودية" لديها خطة قوية للاستثمار خلال الأعوام العشرة المقبلة في مجال منصات الحفر، مشيرا إلى أن مجال العمل في منصات الحفر ينمو بشكل جيد.

وتوقع الاستمرار في زيادة منصات الحفر، مبينا أن "أرامكو" تعلن باستمرار خططها للتوسع في مجال منصات الحفر، خاصة أن شركة الحفر العربية تتطلع للاستحواذات على شركات وخدمات أو تقنيات لتوسيع أعمالها مكملة للحفر والتنقيب، وستكون الاستحواذات متميزة للمنافسة في هذا القطاع. من جهته، قال الدكتور محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في "أرامكو السعودية"، إن التعاون والشراكة بين "طاقة" و"شلمبرجير" تعد خطوة جريئة، لما تمتلكه الشركتان من قدرات هائلة ترفد قطاع الطاقة في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن ينقل شركة الحفر العربية من المستوى الوطني إلى المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما سيقدمها إلى الساحة العالمية كواحدة من أكبر أساطيل الحفر العالمية التي تتميز بالاتساع والامتداد الجغرافي. وأوضح القحطاني، أن هذا الاستحواذ سيسهم في تعزيز موارد وإمكانات شركة الحفر العربية، بما يلبي احتياجات أعمال "أرامكو السعودية" في التنقيب والإنتاج.