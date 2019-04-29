نقاط الضعف في النظام المالي العالمي «2 من 2»



يؤدي هبوط الأرباح وانخفاض مستويات رأس المال لدى المصارف الصغيرة والمتوسطة إلى تقييد الائتمان المقدم إلى الشركات الخاصة الصغرى. وقد يتسبب تقديم دعم نقدي وائتماني إضافي في زيادة المخاطر على الاستقرار المالي، إذ إن استمرار النمو الائتماني يزيد من صعوبة تنقية الميزانيات العمومية لدى المصارف الصغرى.

الأسواق الصاعدة:

يبدو بصورة متزايدة أن استثمارات الحافظة الخارجية في الأسواق الصاعدة يتولى إداراتها مديرون يسعون إلى تحقيق عائدات تضاهي المؤشرات الشهيرة. وقد حدثت زيادة بمقدار أربعة أضعاف في قيمة الاستثمارات ذات الدخل الثابت المرتبطة بمؤشرات معيارية خلال السنوات العشر الماضية حتى بلغت 800 مليار دولار. وبينما تؤدي الأرصدة الاستثمارية المرتبطة بمؤشر إلى توسيع مجتمع المستثمرين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، فإنها تتسبب أيضا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للتحولات المفاجئة في اتجاه تدفقات رأس المال استجابة للاتجاهات العالمية.

ولحسن الحظ، هناك طرق لمعالجة مواطن الضعف تلك:

- يمكن لما يسمى الأدوات الاحترازية الكلية أن تهدئ النمو الائتماني وتعزز صلابة النظام المالي. ومن أمثلة ذلك احتياطيات رأس المال المعاكسة للاتجاهات الدورية التي تتطلب من المصارف زيادة رأس المال في الوقت الذي ينمو في الائتمان.

- يمكن للبلدان التي تتحمل فيها الشركات مديونية عالية أن تنشئ أدوات للحد من المخاطر التي ينطوي عليها تقديم الائتمان للشركات ــ خاصة الائتمان المقدم من المقرضين غير المصرفيين.

- في منطقة اليورو، يمثل تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أولوية لدى الحكومات المثقلة بالديون حتى تتمكن من كبح المخاطر. ويمكن تحقيق الغرض نفسه من خلال قيام المصارف بجهد أكبر لإصلاح الخلل في ميزانياتها العمومية، بما في ذلك تخفيض القروض المتعثرة.

- تحتاج الصين إلى مواصلة تخفيض الرفع المالي في القطاع المالي، خاصة في نظام صيرفة الظل، والتأكد من أن المقرضين قاموا بتكوين رؤوس أموال وقائية. وينبغي للسلطات أن تعجل بتنفيذ الإصلاحات المعلنة لمعالجة المخاطر في المنتجات الاستثمارية.

- يمكن لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه تدفقات رأسمالية متقلبة أن تحد من الاعتماد على الدين الخارجي قصير الأجل، وتكفل توافر احتياطيات كافية من العملة الأجنبية، وهوامش أمان في المالية العامة. ويمكن لهذه البلدان أيضا أن تستخدم أسعار صرف مرنة لامتصاص الصدمات.

وفي بعض الظروف، يمكن للبلدان ذات الاقتصادات القوية التي يتسق فيها التضخم مع المستوى المستهدف أو يزيد عليه أن تنظر أيضا في استخدام السياسة النقدية بغرض "الوقوف في وجه الريح". ومع مزيج السياسات الصحيح، يمكن للبلدان أن تحافظ على انتعاش اقتصاداتها مع العمل على تقليص المخاطر التي تهدد استقرارها المالي.