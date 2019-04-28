بارنييه: أسبوع حاسم لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل اليوم إن نتيجة المحادثات بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال المعارض لحل الأزمة بشأن الانسحاب من التكتل يمكن أن تعرف هذا الأسبوع.

وقال بارنييه لتلفزيون إل.سي.آي "هذا الأسبوع سيكون بالغ الأهمية. ستكون لدينا نتائج المفاوضات بين حزب العمال وحكومة تيريزا ماي. هل ستسفر تلك المحادثات عن شيء؟".

وقالت متحدثة باسم حزب العمال اليوم الأحد إن المحادثات مثمرة لكن الحكومة بحاجة للتعامل مع ما تعتبره خطوطا حمراء.

وقال بارنييه إن المحادثات بين حزب العمال والحكومة البريطانية لا تتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بين التكتل وماي.

وأضاف "الطرفان متفقان على أن الاتفاق الذي لدينا هو الوحيد الممكن... الاتفاق الذي توصلنا إليه غير قابل للتفاوض".

وتابع قائلا "السيدة ماي موافقة وكذلك (زعيم حزب العمال) جيريمي كوربين. ما يمكن أن نتفاوض عليه ونحسنه هو الإعلان السياسي الذي يحدد علاقتنا المستقبلية مع بريطانيا".

وأضاف بارنييه أن الناخبين البريطانيين سيشاركون في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة التي تجرى في نهاية مايو أيار في حالة عدم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات مشيرا إلى أن النواب البريطانيين الذين سيفوزون بمقاعد سيخرجون من البرلمان الأوروبي بمجرد انسحاب بلادهم من التكتل إذا تم ذلك.