أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى للاستثمار كالتالي:
1 - تاريخ الحصول على التمويل 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
2 - الجهة الممولة البنك السعودى للاستثمار
3 - قيمة التمويل 60,000,000 ريال سعودى
4 - مدة التمويل من 28-04-2019م الى 31-03-2020م
5 - الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات
6 - الهدف من التمويل شراء واستيراد المواد الخام وذلك لتمويل راس المال العامل
7 أطراف ذات علاقة لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية
علما بأنه تم تجديد الاتفاقية ورفع حد التسهيلات الائتمانية من 40,000,000 ريال الى 60,000,000 ريال.
"الواحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون ريال من "السعودي للاستثمار"
أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى للاستثمار كالتالي:
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