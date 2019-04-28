"الواحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون ريال من "السعودي للاستثمار"

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى للاستثمار كالتالي:

1 - تاريخ الحصول على التمويل 1440-08-23 الموافق 2019-04-28

2 - الجهة الممولة البنك السعودى للاستثمار

3 - قيمة التمويل 60,000,000 ريال سعودى

4 - مدة التمويل من 28-04-2019م الى 31-03-2020م

5 - الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات

6 - الهدف من التمويل شراء واستيراد المواد الخام وذلك لتمويل راس المال العامل

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علما بأنه تم تجديد الاتفاقية ورفع حد التسهيلات الائتمانية من 40,000,000 ريال الى 60,000,000 ريال.