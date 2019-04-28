خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الياباني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة التي ستعقد في اليابان.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا وعدد من المسؤولين.