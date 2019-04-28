"المراكز العربية" تستهدف جمع نحو 836 مليون دولار في طرح عام أولي

أظهرت وثيقة طرح عام أولي صدرت اليوم أن شركة المراكز العربية المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية تخطط لجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار من طرح عام أولي. وكشفت الوثيقة أن الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم، مما يعني أن رأس المال السوقي يتراوح ما بين 12.4 مليار ريال و 15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.