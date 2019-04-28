تطوير روبوت في الولايات المتحدة يساعد في إطعام المعاقين

هناك قرابة مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها يعانون من إعاقات حركية ناجمة عن إصابات وحوادث أو بسبب الشيخوخة تجعلهم بحاجة إلى من يساعدهم في إطعام أنفسهم. ومن أجل هذه الغاية، نجح فريق من الباحثين في تطوير روبوت يستطيع التقاط قطع الطعام من الطبق بواسطة شوكة ووضعها في فم الشخص المعاق.

وقام فريق الدراسة بقيادة الباحث سيدهارتا سرينيفاسا من قسم علوم الحاسب والهندسة بجامعة واشنطن الأمريكية بتطوير الروبوت الذي اطلق عليه اسم "أيه.دي.أيه".

وفي بادئ الأمر، شرع فريق الدراسة في مراقبة وقياس وتصنيف الأسلوب الذي ينتهجه الناس في التقاط الطعام من الأطباق باستخدام الشوكة، وتبين لهم أن الناس تستخدم أساليب مختلفة في التقاط الطعام تتوقف إلى حد ما على حجم وشكل ودرجة صلابة قطعة الطعام المراد التقاطها.

وقام فريق الدراسة بتغذية الروبوت "أيه.دي.أيه" بهذه البيانات التي تتيح له التفريق بين أنواع الطعام المختلفة، والقيام بالحركة المناسبة لالتقاط النوعيات المتنوعة من المأكولات، فضلا عن استخدام قوة الضغط الكافية من أجل غرس الشوكة في قطعة الطعام، ثم رفعها إلى فم الشخص المعاق.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سرينيفاسا قوله إن المجموعة البحثية تهدف إلى مساعدة المعاقين على أن يعيشوا حياتهم بشكل أكثر استقلالية، مضيفا "نعتقد أن هذه التكنولوجيا يمكنها مساعدة هؤلاء الأشخاص في إطعام أنفسهم بدلا من الاعتماد على غيرهم، وبالتالي اكتساب بعض الاستقلالية والسيطرة على حياتهم".