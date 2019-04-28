الاستعانة بلعبة فيديو لتنظيم حركة الطائرات المسيرة في أمريكا في المستقبل

ربما يأتي اليوم الذي تستخدم فيه الطائرات المسيرة التي تعمل بدون طيار لنقل المؤن الطبية والطرود بل وعلب فطائر البيتزا من مكان إلى آخر في أجواء المدن الأمريكية. ومن أجل الاستعداد لهذا اليوم، يعكف فريق من الباحثين في جامعة يوتا الأمريكية، بالتعاون مع مسؤولين من جهات رقابية على تنظيم حركة هذه الطائرات في المستقبل باستخدام لعبة فيديو.

وتعتمد لعبة الفيديو على نموذج مجسم لمدينة سولت ليك سيتي الأمريكية على غرار لعبة "سيم سيتي"، ويقوم فريق الدراسة برسم مسارات حركة للطائرات المسيرة في أجواء المدينة لرصد احتمالات حدوث مشكلات في حركة طيرانها في المستقبل.

وتقول ميكائيلا يونج التي طورت هذه اللعبة: "يمكنك أن تلعب اعتمادا على عدد من العوامل والمتغيرات المختلفة داخل هذه المنظومة". وقامت يونج وزملاؤها بتطوير هذه اللعبة لصالح إدارة المواصلات في يوتا بالتعاون مع وكالة الطيران الاتحادية الأمريكية بغرض الاستعداد لاستخدام الطائرات المسيرة التجارية على نطاق واسع خلال الأعوام المقبلة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن جاريد إيسلمان، مدير إدارة الطيران بهيئة المواصلات في الولاية، قوله: "تتعلق المسألة بالأساس بعدد الطائرات التي يمكن أن تحلق دون أن تصطدم ببعضها في المجال الجوي، حيث نسعى إلى تحديد أقل مساحة آمنة فاصلة بين الطائرات".

وفي الوقت الحالي، يسمح القانون الأمريكي باستخدام معظم الطائرات المسيرة في نطاق رؤية المستخدم وبعيدا عن أماكن تجمعات البشر. ولكن شركات ومجموعات تقوم حاليا باختبار استخدام هذه الطائرات في توصيل الأغراض إلى عدد من المناطق في الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن هناك نحو 110 ألف طائرة مسيرة تجارية تعمل في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 450 ألف طائرة عام .2022