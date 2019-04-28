طرح نسخة محدثة من "جوجل إيرث تايم لابس" للأجهزة المحمولة

أطلقت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل" نسخة جديدة من تطبيق الملاحة وتصوير الأرض "جوجل أيرث تايم لابس" تعمل على الأجهزة المحمولة وتتيح للهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي استعرض التغييرات التي شهدتها صورة العالم خلال الفترة من 1984 إلى .2018 كما يتضمن الإصدار الجديد تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل، بحسب "كريس هيرويج" مهندس البيانات الجغرافية في قطاع "جوجل أيرث".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن تطبيق "تايم لابس" سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث" ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.

يذكر أن شركة "جوجل" اطلقت برنامج "جوجل أيرث تايم لابس" عام 2016 بعد أن قامت "جوجل" بتحديث كل من "جوجل إيرث" و"جوجل مابس". ويقدم البرنامج صورا بألوان حقيقية بأقل قدر من التشويه لكوكب الأرض.