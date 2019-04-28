كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية دولية لتطوير الواقع الافتراضي

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أمس الأول، اتفاقية تعاون مع جامعة دي جي بِن الأمريكية ممثلةً في شركة المبادرات المتقدمة الشريك الاستراتيجي للجامعة في المملكة. وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي عميد الكلية الذي وقع الاتفاقية ممثلاً عن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والكلية لتصميم وتقديم برامج التعليم العالي في تخصص المحاكاة اللحظية التفاعلية وتطبيقاتها المهمة وتطوير برمجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وأشار إلى أن تلك البرامج والتطبيقات جميعها من التقنيات المستقبلية التي ستتميز الكلية في تقديمها، وهي ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية التي تتواءم مع متطلبات الوظائف التقنية المستقبلية في المملكة.

من جهته، قال الدكتور جيسون تشاو مدير الشراكات الدولية في جامعة "دي جي بِن" إن هناك أهمية للشراكة الاستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لما تتميز به الكلية في منهجيتها التعليمية وبرامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتقنيات المتقدمة.