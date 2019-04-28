السعودية رقم ثابت في حصد المراكز المتقدمة في المسابقات العالمية

تكاد لا تخلو مسابقة تعليمية أو ثقافية أو رياضية على المستوى العربي أو العالمي إلا أن يكون الطلاب السعوديون منافسين فيها على المراكز المتقدمة، ورقما ثابتا خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من مشاركة 30 دولة إلا أن المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة "موهبة" و"التعليم" بالشراكة مع "كاوست"، حصدت ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد مندليف للكيمياء.

ويأتي حصول الطالب أسامة العلي من إدارة تعليم الرياض على ميدالية فضية، والطالبة رباب الرفيعي من إدارة تعليم الأحساء على ميدالية برونزية في أولمبياد مندليف، أقوى المسابقات الدولية في الكيمياء، والتي تقام في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا، بمشاركة دولية وتختتم أعمالها اليوم، دليلا على تفوق الطلاب والطالبات في المملكة، والإعداد المميز لهم. وقال الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" ، إن هذا الإنجاز يؤكد أن المملكة ماضية بعزم، لتحقيق "رؤية 2030" ‏بجهد وفكر وإبداع أبنائها، من خلال تحويل الإبداع والموهبة والابتكار إلى أداة ‏مهمة من أدوات تحول اقتصاد الوطن إلى اقتصاد متنوع، مشيرا إلى أهمية الكيمياء ودورها الحيوي في تطوير المجتمعات على مر العصور.

وأضاف:" أهدي هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لرعايتهما الكريمة ودعمهما المستمر للموهوبين والمبدعين ‏وتوجيههما الدائم بضرورة الاستثمار في العقول، وتنمية رأس المال الفكري، وإعداد ‏الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في تحقيق "رؤية المملكة "2030".

وزاد قائلا:" إنهم كوكبة من أبناء وبنات الوطن وجدوا في العلم والتدريب متعة حقيقية، وكانت ثمرة هذا الجهد التفوق والتكريم، واعتلاء منصات التتويج، مضيفا أنهم الجيل الواعد، وعلماء المستقبل، وأمل الوطن لتحقيق التنمية المستدامة."

وشاركه الرأي حمد الوهيبي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض وقال :"إن دعم الابتكارات من خلال هذه المناسبات يشكل خطوة نوعية من شأنها تشجيع المواهب، وتحفيز طاقات الإبداع الكامنة لديهم في المجالات كافة، للتحول إلى مجتمع معرفي وترجمة الشعار الذي تبناه المعرض".

ودعا الوهيبي الفائزين إلى أن يسهموا بفعالية في نماء وازدهار الوطن، مؤكدا أن القيادة تشجع المبدعين والمبدعات وتدعم المواهب، منوها إلى أهمية رعاية الموهبين والمتميزين كي يخدموا الوطن.

وتعد هذه المشاركة السابعة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيد المملكة من الجوائز في المشاركات السابقة تسع ميداليات برونزية، وميدالية فضية.

ويعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، واللغة الأساسية للمسابقة هي اللغة الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية ومن ثم إلى العربية.