نائب أمير المدينة المنورة يكرم 55 خريجا يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية

كرم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، خريجي البرنامج المتقدم لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية وعددهم 55 خريجا يمثلون مكاتب تحقيق الرؤية من عدة جهات حكومية في المملكة، وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة في مدينة المعرفة الاقتصادية.
وتناول ملتقى قادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية أهم الموضوعات التي يحتاج إليها قيادات القطاع الحكومي للإسهام في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، مثل: تحليل السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، والإبداع في العمل الحكومي، التي شارك في تقديمها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين من بينهم كل من العميد الحالي والسابق لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات.
وتضمن الملتقى عددا من العروض التقديمية من وزارة العدل ووزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومن هيئة المدن الاقتصادية ووزارة الصحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شارك المدير الإقليمي السابق
لـ «جوجل» ومدير شركة EFESO للاستشارات. وجاء الملتقى في ختام الإصدار السادس لبرنامج الأداء الحكومي المتميز الذي شارك فيه أكثر من 50 من القيادات في الأجهزة الحكومية على مستوى المملكة.
وقد تابع فعاليات البرنامج التدريبي والملتقى المئات من المهتمين بالإدارة الحكومية عبر البث الحي المباشر.
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