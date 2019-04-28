الاتحاد .. عملاق بـ «النصر»

لم يكن فريق النصر لكرة القدم، أفضل حالا من نده الهلال، حيث لاقى مصيره نفسه، وتلقى درسا قاسيا في كرة القدم، إذ تعرض لخسارة مذلة ومهينة أمام ضيفه الاتحاد 4 /2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ليتأهل الأخير إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وضرب الاتحاد الذي عانى طوال الموسم تراجع نتائجه، وكان يصارع للنجاة من الهبوط من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، موعدا مع التعاون في النهائي.

وكان التعاون قد حقق المفاجأة بفوزه الكبير على مستضيفه الهلال 5 /0 أمس الأول في نصف النهائي. وجاءت المباراة ماراثونية وامتدت لوقت إضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، ووضع الصربي ألكسندر بريوفيتش الاتحاد في المقدمة بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية (44)، وضاعف فهد المولد النتيجة، عندما استغل تمريرة طويلة لم يتدخل فيها بريوفيتش لوجوده في موقف تسلل لينطلق ويراوغ الأسترالي براد جونز حارس النصر ويضع الكرة في الشباك (60).

لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، قلص الفارق بعدها بست دقائق بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو إثر لمس الكرة يد المدافع أحمد عسيري، وألغى هدفا لبريوفيتش من الهجمة ذاتها لينجح حمد الله في إدراك التعادل (87).

واستغل البرازيلي رومارينيو تمريرة متقنة من جاري رودريجيز وضعته في مواجهة جونز ليضع الكرة في الشباك (96) قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للاتحاد من انفراد أيضا (106).