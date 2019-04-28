الحميدي: سأكمل ما بدأه شاموسكا

أكد الوطني الحميدي العتيبي مدرب فريق الفيصلي لكرة القدم، أن المدرب الوطني يظل محل ثقة الجميع، مشيرا إلى أن الكل شاهد الإنجازات التي حققوها مع المنتخبات والأندية خلال الأعوام الأخيرة، وقال "الهيئة العامة للرياضة منحت المدرب الوطني امتيازا بأن يكون موجودا في الأندية كمساعد أول، وهذا بكل تأكيد يساعد المدربين على العمل مع مدربين عالميين واكتساب الخبرة".
وسيتولى الحميدي مساعد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا قيادة الفريق فيما تبقى من الموسم خلفا للأخير الذي تمت إعارته إلى الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، بديلا عن الكرواتي زوران ماميتش بعد خسارته أمام التعاون 5 / 0 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الحميدي "الثقة التي منحتني إياها إدارة النادي برئاسة فهد المدلج لقيادة دفة الفريق، محل تقدير كبير، أتمنى أن أكون عند حسن ظنه".
وأضاف "سأكمل ما بدأه شاموسكا، وسنواصل تقديم النتائج الإيجابية التي تحققت للفريق هذا الموسم، والتي جعلته سادس الترتيب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد (43 نقطة)، وتنتظرنا مباراتان أمام الأهلي والتعاون في الجولتين الـ 29 والـ 30، ستكونان صعبتين بكل تأكيد، ولكن سنسعي للفوز والتقدم للأمام".
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