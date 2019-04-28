الهلال والأهلي .. «عمالقة في ورطة»

ما بين الرياض والقاهرة، تتشابه الظروف ولا يختلف الواقع كثيرا بين فريق الهلال لكرة القدم، ونظيره الأهلي المصري، إذ إن كليهما يواجهان أزمة في النتائج المتردية هذا الموسم، على الرغم من يمتلكان تاريخا ممتدا مع البطولات، الزخم الجماهيري، والاقتصاد المرتفع الذي جعل منهما عملاقين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بيد أن الأزرق فقد البوصلة في أصعب منعرجات موسمه، والحال ذاتها تنطبق على الأحمر، الذي يصارع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتحت عنوان "عمالقة في ورطة"، سلط موقع babagol المهتم بكرة القدم في العالم، الضوء على الوضع الذي يعانيه الفريقان جاء فيه "يواجه أكبر ناديين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أزمة حادة بالنسبة لأندية في هذا المستوى، عادة إذا لم تحقق الانتصارات محليا وقاريا، فإن الصبر لن يعرف طريقه إلى الجماهير أو وسائل الإعلام".

في مصر، للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، الأهلي (61 نقطة) قد يخسر لقب البطولة المحلية لمنافسه الزمالك (60 نقطة)، على الرغم من بقاء سبع جولات لكل منهما، في الوقت الذي يتصدر فيه بيراميدز، القوة الجديدة في المسابقة جدول الترتيب بـ (63 نقطة) بيد أن المباريات المتبقية له خمس فقط، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي سبق له قيادة الهلال.

الأهلي، تعرض للهزيمة 5/0 من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يهزمه إيابا في القاهرة بهدف، ويغادر البطولة الكبيرة من الباب الصغير على وقع الهزيمة الأكثر قسوة على مدى 25 عاما، وقبلها ودع من كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي منذ دور الـ 16، وبالتالي فإن مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، أضحى معرضا لفقدان وظيفته.

في دوائر الهلال، وبعد أن استثمرت إدارته بقوة من خلال التعاقدات وعلى رأسها الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، كان الهدف لقب الدوري والكأس، إلى جانب دوري أبطال آسيا، بيد أن الفريق الذي بدأ موسمه مع البرتغالي جورجي جيسوس، أقال الأخير وعوضه بالكرواتي زوران ماميتش، الذي لحق بسلفه بعد السقوط من التعاون 5/0، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتم التعاقد مع المدرب البرازيلي شاموسكا، قادما من الفيصلي في مهمة محددة أساسها الحفاظ على لقب الدوري، في أصعب ثلاث مباريات أمام التعاون، الاتفاق، والشباب.

نتائج الهلال مع زوران، في ناد بقيمة الهلال، تعني شيئا واحدا: الأزمة، ربما على زوران أن يسأل دياز، والكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد الأسبق، وقائمة طويلة من الخبراء الأوروبيين والأمريكيين الجنوبيين الذين عاشوا سيناريو الرؤوس المتفجرة، أو كما تقول العبارة الشهيرة ـ إذا كنت لا تستطيع تحمل الحرارة، فابتعد عن المطبخ".