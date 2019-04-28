المفلح: عذر فلاتة .. مقبول

شدد فارس المفلح، المدير التنفيذي بنادي القادسية، على أن اللاعب عدنان فلاتة صاحب خبرة في الملاعب، وعودته للتدريبات طبيعية، ولا سيما أن الفريق يحتاج إليه في آخر مباراتين أمام الوحدة والحزم، فضلا عن أنه قدم اعتذاره لإدارة النادي والمدرب بندر باصريح، وقال "فلاتة لاعب كبير وصاحب خبرة، وقد قدم اعتذاره لإدارة النادي عامة، وباصريح خاصة، وتم قبوله".

وكان فلاتة قد هاجم باصريح من خلال برنامج "سناب شات" لعدم إشراكه أمام الباطن 2/ 0 في الجولة الـ 27، رغم جاهزيته البدنية والفنية. وأشار المفلح إلى أن ما بدر منه في حق باصريح يعود لغيرته على القادسية ونتائجه، التي لم تكن جيدة، وقال "الجميع قبل اعتذاره بعد أن بين وجهة نظره في هذا الموضوع، الذي هو الآن في طي النسيان، وأن إدارة النادي لم تحدد نسبة الخصم على اللاعب وحول الأمر برمته إلى لجنة الاحتراف".

وعن التوقيع مع مكتب محاماة لمتابعة قضايا القادسية ورد حقوقه، قال "التوقيع مع ممثل قانوني للنادي خطوة جديدة على طريق الاحترافية الإدارية، التي تسير عليها الإدارة فنحن نسعى لمراجعة جميع العقود الموقعة بين النادي مع جميع الجهات لتتوافق مع اللوائح والقوانين، حتى لا يضيع حق من حقوقه بسبب استغلال أي جهة لثغرة قانونية، ولا سيما من ناحية التوقيع مع اللاعبين".

وكانت إدارة القادسية قد وقعت مع مكتب بدر الجعفري للاستشارات القانونية والمحاماة للإشراف على الإدارة القانونية وتدقيق اللوائح، وجميع العقود بشكل قانوني يحفظ حقه، إضافة إلى متابعة حقوقه لدى الغير، وأيضا تمثيله قضائيا داخل وخارج السعودية.

وعلى صعيد آخر، وصلت بعثة القادسية إلى القاهرة لبداية المعسكر التحضيري ومدته أسبوع بطلب من المدرب ناصيف البياوي، يتخلله مباراة ودية الخميس المقبل.

ويجد القادسية نفسه في موقف صعب للغاية، حيث يحتل المركز الـ 14 بـ (27 نقطة) بفارق نقطتين عن الباطن (25 نقطة) وتبقت له مباراتان أمام الوحدة في الجولة الـ 29 والحزم في الجولة الـ 30.