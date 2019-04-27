بدء العمل بمنتج «أرض وقرض» تجريبيا .. والإطلاق رسميا خلال شهرين

بدأت وزارة الإسكان العمل بمنتج "أرض وقرض" بشكل تجريبي في مدينة عرعر، على أن يتم العمل به رسميا خلال شهرين، وإدراجه ضمن خيارات الوزارة مراعاة لرغبات المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة الإسكان، إن المستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممن يتجاوز دخلهم الشهري 14 ألف ريال، تبلغ نسبتهم نحو 15 في المائة.

وأوضحت، أن الوزارة تعمل حاليا على استخراج الصكوك للأراضي التي ستقدم للمستفيدين في منتج (أرض وقرض)، لافتا إلى أن مساحة الأراضي تبلغ نحو 500 متر للأرض الواحدة.

وأكدت أن آلية التمويل ستكون على غرار التمويل المدعوم وبقيمة تبلغ 500 ألف ريال وبنسبة دعم 100 في المائة لمن يقل دخله الشهري عن 14 ألف ريال.

يذكر أن وزارة الإسكان، أضافت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" التابع لها عددا من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة أخيرا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 39 مخططا، فيما سيتبعها مزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.‬‬

وأوضحت الوزارة، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ12 مخططا جديدا جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها؛ التي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط درب طيبة الواقع بحي العزيزية بالمدينة المنورة على تقاطع الإمام مسلم مع الإمام النسائي، ومخطط دانة الشرق (أرض الإرسال) بمدينة الرياض، ومخطط أزهار الطائف المجاور لجامعة الطائف بالحوية شمال مدينة الطائف.