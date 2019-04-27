40 شركة مدرجة تحقق مكاسب سوقية بأكثر من 100 % منذ قاع 2016

سجلت أسهم 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفاعات تجاوزت 100 في المائة، وذلك منذ أدنى مستويات السوق التي تعرف بقاع 2016 التي كانت في الثالث من تشرين الأول( أكتوبر) من ذلك العام.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن خمس شركات من إجمالي الـ40، سجلت ارتفاعا في قيمها السوقية بأكثر من 200 في المائة، وبمكاسب بلغت 70.6 مليار ريال.

والشركات الخمس، هي "إكسيرا" التي حققت مكاسب بلغت 511 في المائة، تليها "ولاء للتأمين" بمكاسب 313.6 في المائة، و"تكافل الراجحي" بمكاسب بلغت 290 في المائة، ثم "الأبحاث والتسويق" بمكاسب سوقية بلغت 275 في المائة، وأخيرا " بنك الرياض" الذي حقق مكاسب بـ234.7 في المائة.

وتصدرت قطاعات المصارف والبتروكيماويات بشكل أساس على الشركات التي حققت مكاسب فاقت 100 في المائة، تلاهما قطاع التأمين، حيث حققت أسهم قطاع المصارف كاملة دون استثناء مكاسب تفوق 100 في المائة وبصدارة أسهم بنك الرياض، حيث بلغت تلك المكاسب نحو 60.9 مليار ريال.

وحققت أسهم 11 شركة من شركات البتروكيماويات من أصل 14 شركة مدرجة هذه الارتفاعات التي تجاوزت 100 في المائة منذ قاع 2016، في حين حققت أسهم ثماني شركات للتأمين تلك الارتفاعات.

وكانت سوق الأسهم قد سجلت أدنى مستوياتها خلال 2016 عند مستوى 5416 نقطة بنهاية تداول جلسة الثالث من تشرين الأول (أكتوبر)، حيث عكست السوق اتجاهها إلى أن حققت في جلسة الخميس الماضي مستوى 9275 نقطة لتسجل ارتفاعا بلغ 3859 نقطة أو ما يعادل 71.3 في المائة، حيث تتداول السوق حاليا عند أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2015.

وبذلك حققت نحو 21 في المائة من الشركات المدرجة ارتفاعا فاق 100 في المائة خلال تلك الفترة وهي ارتفاعات تجاوزت ارتفاع المؤشر العام.



*وحدة التقارير الاقتصادية