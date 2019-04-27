أسرة هزازة تقتل الرضع .. واستدعاء الملايين منها

استدعت شركتان أمريكيتان ملايين الأسرة الهزازة للأطفال بعد تقارير عن حوادث انقلاب أطفال رضع أثناء نومهم واهتزازهم تسببت في وفاة عشرات الأطفال، بحسب تقرير "ميل أونلاين" البريطانية.

وجاءت عمليات الاستدعاء للأسرة الهزازة بعد تقارير عن حدوث وفيات بطلب من جمعية حماية المستهلك الأمريكية، وهو الطلب الذي يعني استدعاء أكثر من خمسة ملايين سرير هزاز، أغلبها من شركة واحدة.

وطالبت الجمعية، شركة "كيدز 2" باستدعاء 36 نموذجا من أسرتها الهزازة للأطفال، الأمر الذي يعني استدعاء نحو 700 ألف سرير هزاز تم بيعه.

ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تقارير عن وفاة خمسة أطفال بعد انقلابهم أثناء نومهم على معداتهم بسبب عملية الهز.

يشار إلى أن أسرة "كيدز 2" تباع بأسعار تراوح بين 40 و80 دولارا للواحد.

وجاء الاستدعاء بعد نحو أسبوعين من طلب جمعية حماية المستهلك استدعاء نحو خمسة ملايين سرير هزاز من موديلات "روك آند بلاي سليبر" التي تصنعها شركة فيشر برايس.

وأكدت "فيشر برايس" أن 32 حالة وفاة بين الأطفال الرضع حدثت بسبب الأسرة الهزازة خلال السنوات العشر الماضية.

ويعود السبب الرئيس لحدوث الوفاة بين الأطفال إلى انقلابهم عندما يكونون نائمين على ظهورهم أثناء عملية الهز بواسطة الأسرة الهزازة. وتتسبب عملية الاهتزاز بانقلابهم على بطونهم، الأمر الذي يؤدي إلى اختناقهم ووفاتهم.