رئيس "كومرتس بنك" الألماني ينفي صحة شائعات عن بيع البنك

نفى مارتن تسيكله، رئيس مصرف كومرتس بنك، صحة شائعات حول بيع ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا وذلك بعد انهيار محادثات الاندماج مع مصرف دويتشه بنك، أكبر مصرف تجاري في البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قال تسيلكه:" نحن وحدنا أقوياء بصورة كافية لكي نسلك طريقنا".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مصرف "يوني كريديت" الإيطالي ومصرف "آي إن جي" الهولندي أبديا اهتماما بالاستحواذ على كومرتس بنك.

يذكر أن المصرفين لهما نشاط في مجال خدمة العملاء في ألمانيا وبإمكانهما تعزيز هذا المجال.

وقال تسيلكه:" أفهم أن هذا الأمر أثار اهتمامكم، لكنني لن أعلق على شائعات".

وأبدت دوائر داخل المصرف تشككها حيال معقولية مثل هاتين الخطوتين في الوقت الراهن، وقالت إن الخطوتين لا اتمتعان، على الأقل، بوزن الحل الخاص باندماج كومرتس بنك ودويتشه بنك، وهو الحل الذي جرى الإعلان عن فشله أول أمس الخميس.

وأضاف تسيلكه:" لدينا استراتيجية واضحة، لكن هذه الاستراتيجية لابد من وضعها دائما على المحك"، وتابع أن هذا لا يعني أن البنك لا يستطيع الإنجاز منفردا، كما لفت إلى أن البنك لا تزال لديه "إمكانات كبيرة" بالنسبة لعملائه.

وأوضح تسيلكه أن " قطاع خدمة العملاء الأفراد واصل تطوره الإيجابي للغاية، كما أننا نرى تقدما في قطاع خدمة العملاء الشركات أيضا".