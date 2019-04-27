أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين تصل إلى 88 مليار دولار في مارس

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن أرباح كبرى الشركات الصناعية في الصين حققت ارتفاعا بنسبة 9. 13 في المئة في شهر مارس الماضي لتصل إلى 52. 589 مليار يوان (حوالي 88 مليار دولار أمريكي).

ويمثل ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بانخفاض قدره 14 في المئة خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير، وفقا لبيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصلحة الدولة للإحصاء.

وجاء هذا الارتفاع في الأرباح بفضل التوسع في عمليات الانتاج وزيادة المبيعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة الصناعية المجمعة لهذه الشركات بواقع 5ر8 في المئة على أساس سنوي، بزيادة 2ر3 نقطة مئوية مقارنة مع أول شهرين في العام.

وقفزت عائدات التشغيل بنسبة 7ر13 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأشار تشو هونج، الإحصائي البارز بالمكتب الصناعي التابع للمصلحة، إلى أن استقرار الأسعار كان عاملا آخر مهما في زيادة الأرباح.

ووفقا لتشو، تشير التقديرات الأولية إلى أن تغيرات الأسعار أضافت 8ر26 مليار يوان للأرباح الصناعية في آذار/مارس، كما زادت مساهمة تغيرات الأسعار في نمو الأرباح الصناعية بواقع 5ر4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة كانون ثان/يناير- شباط/فبراير. وشهدت قطاعات رئيسية مثل السيارات ومعالجة النفط والحديد والصلب والمواد الكيماوية تحسنا في قدرتها على تحقيق أرباح الشهر الماضي، في حين شهد قطاعا الحديد والصلب والبتروكيماويات تراجعا في الأرباح بواقع 8ر43 نقطة مئوية و 24 نقطة مئوية على الترتيب مقارنة بفترة كانون ثان/يناير- شباط/فبراير، إلى 2ر15 في المئة و2ر3 في المئة. وأشار تحليل لمصلحة الدولة للإحصاء إلى أن مجموعة من العوامل التي عززت زيادة الأرباح الشهر الماضي، مثل الأعباء الضريبية الأقل وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة وتوقيت حلول عيد الربيع وقاعدة المقارنة المنخفضة والمكاسب الأعلى على صعيد الاستثمار.