ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن أول مشروع للقطارات فائقة السرعة يسيطر عليه القطاع الخاص في الصين أبرم عقدا للحصول على قرض بقيمة 28.1 مليار يوان (4.18 مليار دولار).
وقالت شينخوا إن بنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنكين آخرين ستوفر القرض للمشروع الذي يديره كونسورتيوم تقوده شركة فوسون إنترناشونال وحكومة إقليم تشيجيانغ.
وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات المزمعة للمشروع تقدر بنحو 44.89 مليار يوان.
وعززت الصين إجراءات دعم شركات القطاع الخاص عن طريق حل مشكلة ارتفاع التكاليف وصعوبات التمويل حيث يواجه النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا متزايدة تدفعه للتباطؤ.
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- قرض بـ 4 مليارات دولار لأول مشروع خاص لقطارات فائقة السرعة في الصين
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