أبل تعترف بخلل "كارثي".. وتقدم البديل مجانا

عترفت شركة "أبل" الأميركية بوجود خلل في بعض المقابس الخاصة بها، يمكن أن يتسبب في صدمة كهربائية لمالكها، معلنة سحبها واستدعاءها للتحقيق بحسب سكاي نيوز .

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة على علم بـ6 حوادث منفصلة وقعت في دول متفرقة من العالم بسبب "محولات التوصيل"، حيث تعرض مالكوها لصدمات كهربائية بحسب سكاي نيوز .

وتابعت أن المحولات التي جرى استدعاؤها تخص أجهزة "آي أو إس" و"ماك"، التي تم إنتاجها وشحنها ما بين 2003 و2010، في دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.

وأوضحت أن أبل طلبت من عملائها، الذين يمتلكون هذه المقابس، التوقف فورا عن استخدامها ونقلها إلى متاجر أبل من أجل استبدالها.