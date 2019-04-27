نصف وظائف العالم ستختفي خلال سنوات

حذرت منظمة عالمية من خطر "اختفاء" نصف وظائف العالم خلال السنوات المقبلة، مشددة على ضرورة التفكير في "خطة بديلة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهو تحالف يتكون من 36 دولة من مختلف أنحاء العالم، أنه خلال العقدين المقبلين سـ"تلغى أو تتغير" نصف الوظائف الموجودة حاليا في الأسواق، وتابع "هذا يعني أن عددا كبيرا من العمال سيفقدون قريبا وظائفم" بحسب سكاي نيوز .

وتقدر المنظمة أن 14 في المئة من الوظائف ستعوضها التكنولوجيا، فيما سيتغير إلى حد كبير شكل 32 في المئة من الوظائف.

وفي خضم هذه المخاطر التي تهدد عددا من الوظائف، طرح التقرير سؤالا عريضا مفاده "هل نحن مستعدون؟"

وقال الأمين العام لمنظمة "OECD"، أنجيل غوريا، في بيان "إنه يتوقع تحديات كبيرة لمستقبل التوظيف في العالم".