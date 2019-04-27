مصر تبدأ في تصنيع السيارات الكهربائية

وقعت مصر والصين، صباح السبت، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" المنعقد في بكين.

وشهد وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر بحسب سكاي نيوز.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة "إيموت" للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصيني، ممثل لشركة "فوتون" لصناعة السيارات.

ونقل موقع "اليوم السابع المصري عن العصار قوله إن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.