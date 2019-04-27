الجبير يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن

عقدت اللجنة الرباعية حول اليمن اجتماعاً في لندن ، شارك فيه كلِ من وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وديفيد ساترفيلد .

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع في اليمن، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث.