مختصون: إعادة هيكلة المقابل المالي تعمق سوق الدين

رأى مختصون أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين من سندات وصكوك وإزالة العمولة، تعد خطوة نحو تحفيز المنافسة في خدمات التداول وتطوير سوق الدين وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلية وتعزيز نشاط حركة الأموال.

وذكر مازن السديري المحلل الاقتصادي، أن تخفيض الرسوم والعمولات جاء لتشجيع تداول الدين بهدف زيادة حجم الأصول، وذلك ضمن مساع لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول. وأوضح، أن تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها سيسهم في تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص وتحسينات في سوق الصكوك والسندات وتشجيع مصدري الصكوك والسندات المستثمرين على تداول هذه الأدوات وزيادة السيولة في السوق.

وأفاد بأن خفض القيم الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال سيعمل على تسهيل دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات وتعزيز مكانة السوق المالية وفرص إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة وتساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

من جهته، قال محمد العمران مستشار اقتصادي، "إن إعادة الهيكلة سينتج عنها تعظيم العائد على الأصول وتسهيل عملية التداول وتقليل التكاليف ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية".

وأضاف أنه "من المرجح ارتفاع مستويات نمو التداولات على أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، في ظل مساعي الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات المالية من خلال تسجيل ديونها في البورصة المحلية لتصبح متاحة للتداول".

بدوره، قال عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، "إن خفض الرسوم والعمولات يشجع على تداول أدوات الدين في السوق ويعمل على تحفيز القطاع الخاص".

وعدّ القرار خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية وتحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية، وتشجيع المستثمرين على زيادة السيولة في السوق.