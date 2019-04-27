12.3 ألف قرار للمحاكم العمالية منذ إطلاقها .. 35 % منها مطالبات أجور

أصدرت المحاكم العمالية المختصة نحو 12.3 ألف حكم منذ بدء العمل بها قبل نحو ستة شهور، وذلك بمتوسط يومي يقارب 69 حكما قضائيا فصلت فيها المحاكم الست المتخصصة.

وعلمت "الاقتصادية" أن خمسة موضوعات تصدرت الأحكام الصادرة، إذ استحوذت الأحكام الصادرة لمطالبات الأجور على النسبة الأعلى بنحو 35 في المائة. فيما شملت الأحكام الأخرى في التعويضات ومكافآت نهاية الخدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة الخدمة.

واستحوذت المحكمة العمالية في الرياض على ما يقارب 27 في المائة من القضايا التي نظرت فيها، تليها الدمام بـ1800 دعوى، ثم جدة بـ1255 دعوى، تليها المحكمة العمالية في المدينة بـ1249 حكما.

وأصدرت المحكمة العمالية في مكة المكرمة 1131 حكما، تليها المحكمة العمالية في بريدة بـ800 حكم.

ويعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العمالية في الرياض بإلزام شركة بتعويض مواطن كان يعمل لديها وفصلته تعسفيا بمبلغ مليون ريال، مع إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة، من أبرز الأحكام التي أصدرتها المحاكم العمالية التي شرعت في العمل بداية شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي. وحددت وزارة العدل ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية التي لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وذلك بما تسمى الدعاوى "الميسرة"، وتضمنت القضايا العمالية التي لا تزيد المطالبات فيها عن 20 ألف ريال.

وترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لصاحب العمل، إضافة إلى الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل من العمل.

ومن الأحكام الصادرة التي لا يقبل الاعتراض عليها، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا كانت الدعاوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

وآلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية مصنفة إلى ثلاثة أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيرا الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وتمر الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما.

وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا -حال تعذر التسوية صلحا- المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.







أما دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة خمسة أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة عشرة أيام لإصدار قرارها في النزاع.

وفي حال لم تنته دعاوى العمالة المنزلية لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.