«سمة»: 7 مبادرات تصنيف مع جهات محلية .. وتوفير منتجات خاصة

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور نبيل المبارك؛ رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف الائتماني، أن الوكالة أوجدت منتجات خاصة بالسوق السعودية لا تتناسب مع أسواق أخرى، مشيرا إلى وجود سبع مبادرات تصنيف مع سبع جهات في المملكة.

وأضاف، أن الوكالة بدأت إيجاد تقييم محلي بعد أن كان يقتصر في السابق على الدولي فقط، كما تم الترخيص لخدمات من هيئة السوق المالية لوكالة "سمة" وثلاث شركات عالمية وجرى البدء في التعريف بهذه الخدمات.

وأوضح، أن التصنيف الائتماني جديد في المملكة ويحتاج إلى وقت لمعرفة خدماته ومخاطره، مشيرا إلى أن دخول شركات جديدة للسوق شيء إيجابي وصحي، خاصة أن المنافسة تساعد على تطوير المنتجات كما أنها صحية ما لم تتخط المنافسة الشريفة. ولفت إلى أن وكالة سمة للتصنيف أول من نافس كبريات شركات التصنيف في العالم في محيط السوق السعودية، مبينا أن الشركات العالمية التي حصلت على تراخيص للعمل في السوق السعودية هي: إس آند بي جلوبال ريتنجز يورب ليمتد، شركة موديز أنفيستورز سيرفيس ميديل إيست لميتد كي إس إيه برانش، شركة فيتش أستراليا بيه تي واي تي دي.

وبين أن من أهم أهداف الشركة المساعدة في نمو قطاع التمويل في المملكة الذي يحتاج إلى عدد أكبر قادر على التمويل من القطاعات المصرفية وغيرها، والمساعدة في أسواق رأس المال، والمساهمة في استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية إضافة إلى المساهمة في تطوير أسواق رأس المال بمختلف أنواعها وجذب رؤس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية، والمساعدة في تقليل معدلات المخاطرة.