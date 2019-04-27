الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها للأسبوعالـ 7 .. شهية المخاطرة ترشحها للمزيد

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع السابع لتغلق عند 9275 نقطة، حيث تعد الأعلى منذ تموز (يوليو) 2015 محققة مكاسب أسبوعية بلغت 79 نقطة بنسبة 0.86 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.95 في المائة بنحو 13 نقطة.

واستطاعت السوق تجاوز المقاومة 9250 نقطة رغم محاولات فاشلة عدة خلال أسبوعين.

واستمرار الاستقرار فوق تلك المستويات سيعزز من شهية المخاطرة خاصة مع قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية خلال الأسبوع المقبل، ما سيبقي فرص الوصول إلى مستويات أعلى ممكنة.

ورغم ذلك، إلا أن السوق تتداول بمكررات ربحية مرتفعة مع الزيادة المصاحبة من دخول سيولة أجنبية، ما يضع السوق في مرحلة مبالغة في الشراء، الأمر الذي يتطلب نتائج مالية إيجابية للربع الأول لتحسين أساسيات السوق وإلا ستكون السوق عرضة لعمليات جني الأرباح والضغوط البيعية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9196 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة في الأسبوع عند 9275 نقطة رابحا 0.86 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9182 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9275 نقطة رابحا 79 نقطة بنسبة 0.86 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 10 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 18.4 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 10 في المائة بنحو 65 مليون سهم لتصل إلى 697 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 528 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية"، حيث تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3.8 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 3.4 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 2.5 في المائة.

وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.88 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 40 في المائة بنحو 7.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 4.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 6 في المائة بنحو مليار ريال.



أداء الأسهم

كان الأعلى ارتفاعا "أسمنت المدينة" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 11.86 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 32.55 ريال، وحل ثالثا "الرياض" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال.

وتصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 37.30 ريال، يليه "الوطنية" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 18.42 ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية