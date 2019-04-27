تضليل المستثمرين يكبد «دويتشه بنك» غرامة أمريكية بقيمة 500 ألف دولار

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة 500 ألف دولار على مصرف "دويتشه بنك" بسبب تضليل المستثمرين عند اختيار محافظ استثمار تديرها صناديق تحوط، ووفقا لـ"رويترز"، فإن الهيئة أوضحت أنه بدءا من عام 2009 وحتى منتصف 2018، لم يكشف المصرف لعملائه عن أنه اختار صناديق التحوط فقط التي توافق على مشاركة رسوم الإدارة مع شركة دويتشه بنك تراست كامباني أمريكاز.

وقال المصرف إنه استخدم عملية تدقيق متعددة الخطوات لتحديد وتقييم واختيار أفضل مديري الأصول، دون الكشف عن أن البنك قام فقط بتقييم صناديق التحوط التي وافقت على الدفع له.

من جهة ثانية، انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد أن طغى هبوط أسهم "جلينكور" ومصارف ذات ثقل على أثر ارتفاعات سجلتها شركات الرعاية الصحية والسيارات، بينما ظل المستثمرون يحجمون عن تكوين مراكز قبيل بيانات اقتصادية أمريكية خاصة بالربع الأول من العام.

بحسب "رويترز"، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة أمس، متجها صوب تكبد خسارة محدودة بنهاية أسبوع تخللته عطلات.

وبينما انخفضت جميع المؤشرات في المنطقة خلال الجلسة، يتجه مؤشر داكس الألماني وحيدا إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي.

وتصدر قطاعا الموارد الأساسية والنفط القطاعات الهابطة على المؤشر، ويتعرض القطاعان لضغوط من جراء هبوط أسهم "جلينكور" البريطانية و"توتال" الفرنسية.