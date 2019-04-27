مركز برنامج التحول الوطني يباشر مهامه لتعزيز الأداء الحكومي والممكنات الاقتصادية

بعد إقرار الترتيبات التنظيمية، باشر مركز برنامج التحول الوطني مهامه، بهدف قيادة جهود التحول الوطني لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال إدارة وتمكين البرنامج ضمن "رؤية المملكة 2030" وتعزيز وصول أثر التحول الوطني إلى المستفيدين.

وبحسب الترتيبات التنظيمية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن المركز في سبيل تحقيق أهدافه سيشرف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج والعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص في كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف البرنامج، وبما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.

ووفقا للترتيبات التنظيمية، فإنه يعد وينفذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وإجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية.

ويقوم المركز بإعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج.وللمركز عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية في المجالات الداخلة في اختصاصاته وأي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه خاص إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

ويحق للمركز إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه، وتعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

وبحسب الترتيبات التنظيمية، فإن للمركز الموافقة على مشروع ميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.

ويحق للمركز الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في طلبات الموازنة الخاصة بالمبادرات، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والنظر في تقارير تنفيذ المبادرات، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

وتشمل الترتيبات التنظيمية، إقرار الخدمات الممكن تقديمها من خلال المركز إلى الجهات الحكومية، وتحديد الجهة أو الجهات المناسبة - بما فيها المركز- لتولي تنفيذ المبادرات، وللجنة، في سبيل تنفيذ اختصاصاتها تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها وتحديد مكافأة أعضائها، ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه أو إعفاؤه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقره اللجنة، ويتولى اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، والإشراف على إعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة.

ويرفع الرئيس التنفيذي إلى اللجنة - خلال (30) يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا سنويا عما حققه المركز من إنجازات وفقا لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

وترفع اللجنة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريرا سنويا عن أداء المركز، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.