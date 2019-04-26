"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مستقرة بعد أرباح متباينة

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر عند الافتتاح اليوم بعد مجموعة إعلانات أرباح متباينة لشركات، بينما يعمل المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر أن النمو الأمريكي تلقى الدعم من عوامل مؤقتة في الربع الأول من العام.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 7.46 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 26454.62 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.36 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 2925.81 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 8100.28 نقطة.