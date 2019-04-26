مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تنطلق بنطاقها الكامل في مناطق المملكة كافة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم، مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بنطاقها الكامل في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفرة في استهلاك الطاقة، ومصنعة محلياً، بأسعار مخفضة. ويمكن للمواطن عبر هذه المبادرة شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 350 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث يحصل المواطن على خصم فوري قدره 900 ريال عند شراءه جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة في المبادرة (18 أو 24 ألف وحدة حرارية بريطانية) وبحد أقصى 6 مكيفات، شريطة ألا يقل عمره عن 21 سنة.

وللتعرف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة خطوات الاستفادة منها يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (www.heac.gov.sa) وذلك للتأكد من الاستحقاق عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ومعرفة أنواع وأسعار المكيفات المشمولة في المبادرة والاطلاع على خارطة مواقع المتاجر المشاركة في المبادرة، ومن ثم زيارة المتجر وإبراز الهوية واختيار الجهاز المناسب. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ومبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لمساعدة المواطنين على التقليل من استهلاك الطاقة في المباني عبر شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة، علما بأن أجهزة التكييف تستهلك قرابة 65 % من اجمالي استهلاك المباني، حيث تم في وقت سابق إطلاق مرحلة أولية قبل مرحلة الإطلاق الكامل للمبادرة امتدت على مدى ستة أشهر وشملت 12 مدينة في المملكة تم خلالها التأكد من الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.