روسيا تدرس استئناف سياسة التخفيف المالي بعد تراجع المخاوف من ارتفاع التضخم

صرح البنك المركزي الروسي اليوم بأنه قد يستأنف سياسات التخفيف المالي اعتبارا من يونيو المقبل، بعد نجاح زيادة أسعار الفائدة مرتين بشكل مفاجئ العام الماضي في كبح جماح التضخم.

وذكر البنك المركزي في بيان أنه سيكون من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي "خلال الربع الثاني أو الثالث" إذا استمر الأداء الاقتصادي بنفس الوتيرة المتوقعة.

وقام البنك المركزي الروسي بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 75ر7 بالمئة خلال الاجتماع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، بالاتفاق مع كافة استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البنك في البيان الذي أوردته "بلومبرج" أن قراره برفع سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر 2018 الماضيين كان كافيا للحد من تأثير العوامل التضخمية.

وبدأت معدلات التضخم بالتراجع في روسيا بعد القفزة التي سجلتها عقب زيادة الضرائب مطلع العام الجاري، مما يعطي البنك الفرصة لخفض أسعار الفائدة.