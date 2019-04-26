بريطانيا "ملتزمة" بمساعدة الصين في مبادرة الحزام والطريق

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الجمعة إن بلاده ملتزمة بالمساعدة على تحقيق امكانيات مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.

وكان هاموند يتحدث في قمة في بكين عن المبادرة الرامية لإحياء طريق الحرير القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا. وقال هاموند إن على الجميع أن يعمل من أجل أن تصبح المبادرة حقيقة مستدامة وعرض تقديم الخبرات البريطانية في تمويل المشروعات.