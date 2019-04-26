مايكروسوفت تلحق بأبل وأمازون في "نادي التريليون دولار"

انضمت شركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات في العالم، إلى شركتي أبل وأمازون، بعد وصلت القيمة السوقية لأسمهما إلى تريليون دولار أميركي، وفق ما ذكر موقع "مشابل". وافتتح سعر سهم شركة مايكروسوفت، الخميس، عند 130 دولارا للسهم الواحد، مما رفع إجمالي القيمة السوقية (سعر جميع أسهمها مجتمعة) إلى أكثر من تريليون دولار أميركي بحسب سكاي نيوز .وبهذا الرقم، تعد مايكروسوفت الشركة الثالثة التي تحقق هذا الإنجاز بعد شركة أبل، التي حققت التريليون في أغسطس 2018، وكذلك شركة أمازون التي بلغت قيمتها تريليونا في سبتمبر 2018.