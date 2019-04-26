سوني تتوقع تراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 9% في العام المالي الجديد

أعلنت شركة سوني اليابانية للإلكترونيات اليوم الجمعة أنها تتوقع تراجعا بنسبة 4ر9 في المئة في أرباحها التشغيلية للعام المالي الذي بدأ مطلع أبريل الجاري، لتصل إلى 810 مليار ين (3ر7 ملايين دولار) وسط مخاوف من تراجع المبيعات وزيادة تكاليف الانتاج.

وتتوقع سوني التي تنتج هواتف "اكسبريا" الذكية وأجهزة الألعاب "بلاي ستيشن" تحقيق صافي أرباح بقيمة 500 مليار في العام المالي الذي ينتهي في 31 من آذار/مارس من عام 2020، بتراجع نسبته 4ر45 في المئة مقارنة بالعام المالي 2018 . وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 8ر8 تريليون ين، بانخفاض قدره 5ر1 في المئة.

وكان صافي أرباح سوني في العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي قفز بنسبة 7ر86 في المئة إلى 3ر916 مليار ين، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك بفضل مبيعات قوية في مجالي الموسيقى والألعاب.

كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة 2ر894 مليار ين، بزيادة 7ر21 في المئة. وارتفعت المبيعات العام الماضي سنبة 4ر1 في المئة لتصل إلى 67ر8 تريليون ين.

ووصل صافي أرباح سوني في الربع الأخير من العام الماضي (كانون ثان/يناير-آذار/مارس) إلى 9ر87 مليار ين، مقارنة بصافي خسارة قدره 8ر16 مليار ين في نفس الربع من العام السابق عليه.

وجاء ذلك في حين زادت أرباحها التشغيلية في الربع الأخير بأربعة أمثال لتصل إلى 7ر82 مليار ين. وسجلت مبيعات الشركة زيادة بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 1ر2 تريليون ين في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، تراجعت أسهم "سوني بنسبة 1ر2 في المئة العام الجاري قبيل إعلان الشركة نتائجه السنوية، مقارنة بارتفاع قدره 3ر8 في المئة في مؤشر توبكس، المؤشر الرئيسي للبورصة اليابانية. يشار إلى أن اليابان ستشهد فترة عطلات طويلة حيث تستأنف التعاملات في بورصة طوكيو في السابع من أيار/مايو المقبل.