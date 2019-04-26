«نمو» تستقر عند3551 نقطة.. وقيمة التداول تهبط 72 % إلى 307 آلاف ريال

استقرت السوق الموازية "نمو" دون تغير لتغلق عند 3551 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 72 في المائة إلى 307 آلاف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 84 في المائة إلى 15 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.09 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 67 في المائة إلى 55 صفقة. واستقرت جميع الأسهم، وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 120 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 62 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 56 ألف ريال.