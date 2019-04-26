أخبار السوق

«الزامل للصناعة» تخسر 47.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول
سجلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي “الزامل للصناعة”، خسائر قدرها 47.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بـ 15.6 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم للربع الأول من 2019 نحو 0.79 ريال مقابل ربح بـ 0.26 ريال للربع المماثل من العام السابق.
تراجع أرباح «دله الصحية» 39 % في 3 أشهر
تراجعت الأرباح الصافية لشركة دله للخدمات الصحية خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 39 في المائة إلى 35 مليون ريال مقابل 58 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم للربع الأول من 2019 نحو 0.47 ريال مقابل 0.77 ريال للربع المماثل من العام السابق.
أرباح «التصنيع» تهبط 56 % في الربع الأول
هبطت الأرباح الصافية لشركة التصنيع الوطنية خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 56 في المائة إلى 159.5 مليون ريال مقابل 361 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم للربع الأول من 2019 نحو 0.24 ريال مقابل 0.54 ريال للربع المماثل من العام السابق.
19.5 مليون ريال أرباح «مدينة المعرفة» في 3 أشهر
سجلت النتائج المالية لمدينة المعرفة الاقتصادية خلال الربع الأول من 2019، صافي ربح بلغ 19.5 مليون ريال مقابل خسارة بـ 13.4 مليون ريال حققتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم للربع الأول من 2019 نحو 0.05 ريال مقابل خسارة بـ 0.04 ريال للربع المماثل من العام السابق.
أخبار الشركات- محلية
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