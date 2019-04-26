تراجع معظم البورصات الخليجية تحت ضغط انقضاء توزيع الأرباح

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما انخفض مؤشر دبي تحت ضغط من بدء تداول أسهم "دبي للاستثمار" دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 في المائة إلى 5392 نقطة مع هبوط سهم "دانة غاز" 6.6 في المائة بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إن التداول على أسهم بنك أبوظبي التجاري سيبدأ في الأول من أيار (مايو) بعد اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني، على أن يكون الـ30 من نيسان (أبريل) هو آخر يوم لتداول أسهم بنك الاتحاد الوطني. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 في المائة، بينما صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.6 في المائة.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.5 في المائة إلى 2787 نقطة، مع هبوط سهم "دبي للاستثمار" 9.8 في المائة في أكبر خسارة في يوم واحد منذ آب (أغسطس) 2015، وذلك مع انقضاء توزيعات أرباح الأسهم.

وهبط سهم "تكافل الإمارات للتأمين" 0.4 في المائة بعد أن صوت حملة الأسهم لمصلحة إيقاف العمل في مشروع متنزه (سيكس فلاجز)، ووافقوا على خطة لاستمرارية الأعمال، وفقا لـ "رويترز".

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 في المائة إلى 10451 نقطة، مع هبوط سهم شركة صناعات قطر 0.8 في المائة لثالث جلسة على التوالي. وأعلنت الشركة الإثنين الماضي، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بواقع النصف تقريبا جراء ضعف الطلب على منتجاتها وقيود على التسعير.

وخسر سهم "المتحدة للتنمية" 1.6 في المائة بعد أن أعلن هبوطا في صافي ربح الشركة في الربع الأول.

وصعد مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1442 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3940 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 6137 نقطة. وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس في عطلة وطنية.