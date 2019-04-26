الأسواق الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف النمو .. وسهم "نوكيا" يهوي بعد خسائر فصلية

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بانخفاض شركات الطاقة وهبوط كبير لسهم "نوكيا" بينما واجه المستثمرون مجموعة متفاوتة من نتائج الشركات وسط مخاوف مستمرة بشأن اقتصاد منطقة اليورو، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 نحو 0.3 في المائة بعد أن توقفت أمس الأول موجة صعود دامت لثماني جلسات متتالية.

ومن بين الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم "نوكيا" الفنلندية لصناعة معدات شبكات الاتصالات، حيث نزل 10 في المائة بعدما أعلنت الشركة خسارة فصلية غير متوقعة، مشيرة إلى منافسة قوية في قطاعها الرئيس.

وأدى انخفاض سهم "نوكيا" إلى تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعدما صعد 4 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم "يو بي إس"، أكبر بنوك سويسرا، بعدما أعلن البنك أن نتائجه للربع الأول من العام تجاوزت توقعات المحللين. يأتي ذلك بعد إعلان منافسه "كريدي سويس" أمس الأول تحقيق أرباح غير متوقعة.

ونزل سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن انخفاض أرباحه الفصلية 10 في المائة في ظل أوضاع صعبة في السوق أدت لانخفاض الأرباح في وحدة بنك الاستثمار.

من جهة أخرى، صعد مؤشر ناسداك الأمريكي الزاخر بأسهم شركات التكنولوجيا إلى مستوى قياسي جديد عند الافتتاح أمس، بعد نتائج أعمال قوية من "فيسبوك" و"مايكروسوفت"، بينما ضغط سهم مجموعة ثري إم الصناعية على مؤشر داو جونز وحد من مكاسب "ستاندرد آند بورز".

وكان "ناسداك" قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 8139.551 نقطة أمس الأول. وأثناء التعاملات، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.68 نقطة أو 0.64 في المائة إلى 26426.37 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.74 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 2928.99 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 48.84 نقطة أو 0.6 في المائة ليصل إلى 8150.85 نقطة.

وفي آسيا، صعد مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند الإغلاق أمس حيث جاءت نتائج أرباح بعض الشركات أقل سوءا مما كان يخشاه بعض المستثمرين إلى جانب انحسار البيع قبيل عطلة طويلة.

وقال متعاملون إن المعنويات تعززت بعدما قال بنك اليابان المركزي إنه يدرس خطة لإقراض بعض حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات وتعهد بإبقاء سعر الفائدة منخفضا حتى مطلع 2020 على الأقل.

وارتفع نيكاي 0.48 في المائة ليغلق عند 22307.58 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر).

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1620.28 نقطة.

وقفز سهم "هيتاشي" لآلات البناء 4.9 في المائة بعد إعلان النتائج.

وصعد سهم "كاو كورب" لصناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 5.3 في المائة على الرغم من إعلانها انخفاض صافي الربح 5 في المائة على أساس سنوي بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). وفي حين تلقى السهم دعما جزئيا من إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم، فإن الأرباح لم تكن بالسوء المتوقع حيث كان القلق يساور المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف المواد.

ونزل سهم "كيينس كورب" لمعدات المصانع 4.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة أن أرباحها التشغيلية للعام المالي حتى آذار (مارس) جاءت أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم "نيسان موتور" 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بعدما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى أدنى مستوى في نحو عشرة أعوام بفعل ضعف الأداء في الولايات المتحدة.