الشهري: لن أتوقف عند 14 هدفا

شدد صالح الشهري مهاجم فريق الرائد لكرة القدم، إلى أن صدارة الهدافين السعوديين برصيد 14 هدفا حتى الآن في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليست مصادفة بل نتاجا لعمل وجهد وعزيمة، وقال "لدي رغبة كبيرة في التقدّم نحو الأفضل، لن أكتفي بهذا الرقم، بل سأسعى جاهدا من خلال آخر جولتان في الدوري لزيادته، في هذا الموسم تحصلت على سوبر هاتريك، ومن بعد هاتريك، بمجهوداتي وبمساعدة زملائي اللاعبين"، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة له وضع الرائد في المكان الذي يستحق في المسابقة لأن الأرقام الشخصية من دون وضع مريح للفريق لن تكون ذات فائدة، وقال "الفريق وضعه مطمئن في الوقت الحالي ولا يزال لدينا ست نقاط في الملعب، أنا رابح في الحالتين".

وأشار إلى أن الموسم الحالي صعب للغاية، وقال "حتى الآن لا نعرف هوية بطل الدوري ولا حتى من سيكون الهابط عدا أُحد، أما البقية فلم يتحدد فيها شيء وهنا تكون إثارة الدوري الذي لا يقل عن الدوريات الأوروبية في الصعوبة والقوة، كما أنه الأفضل عربيا بشهادة جميع اللاعبين والمدربين الذين سبق لهم العمل في السعودية، وحينما تأتي الإشادة من الخارج فإنها دليل على التميز خاصة أن المسؤولين عن الرياضة يجتهدون لأجل تقديم منتج مختلف على مستوى الشرق الأوسط بل العالم".

وقال "ما يهمنا نحن اللاعبين السعوديين العمل لتقديم الأفضل حتى تعود الفائدة للمنتخب السعودي الذي يتمنى أي لاعب ارتداء قميصه وأنا أولهم، أرغب في الدفاع عن شعاره في كل المحافل العالمية"، مضيفا "المتبقي في عقدي مع الرائد، موسم آخر، هذا النادي له الفضل في بروزي بشكل لافت بفضل البيئة الجيدة التي تتوافر فيه، والحال ذاته ينطبق على أسماء أخرى مرت من هنا وأبدعت".