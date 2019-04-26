طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية تسجل أكبر زيادة في 8 أشهر

زادت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر في آذار(مارس)، لكن انخفاضا في الشحنات يوحي بتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات في الربع الأول. وبحسب "رويترز"، أفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية مع استبعاد الطائرات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة مدفوعة بقفزة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.

وهذه أكبر زيادة منذ تموز(يوليو) الماضي، وجرى تعديل بيانات شهر شباط (فبراير) بالرفع قليلا لتظهر زيادة في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.1 في المائة بدلا من انخفاض النسبة نفسها في توقعات سابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية قدرها 0.1 في المائة في آذار(مارس)، وعلى أساس سنوي، زادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 2.8 في المائة.

وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.2 في المائة في آذار(مارس) بعد تعديل بالرفع لتظهر زيادة بنسبة 0.2 في المائة في شباط(فبراير).

وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية لحساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة، التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم ثلاثة أعوام أو أكثر، بنسبة 2.7 في المائة في مارس بعد تراجعها 1.1 في المائة في شباط (فبراير).

وانتعشت طلبيات معدات النقل بنسبة 7.0 في المائة بعد انخفاضها 2.9 في المائة في شباط (فبراير).

من جهة أخرى، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأعلى قدر في 19 شهرا لكن الاتجاه الأساس ما زال يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت 37 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 230 ألفا في الأسبوع الماضي.

وهذه الزيادة هي الأعلى منذ مطلع سبتمبر 2017، وكانت الطلبات انخفضت إلى 193 ألفا في الأسبوع السابق، في أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969.









وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 200 ألف الأسبوع الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4500 طلب إلى 206 آلاف طلب في الأسبوع الماضي.

وسجلت البطالة 3.8 في المائة وهي نسبة تقترب من مستوى 3.7 في المائة الذي يتوقع الخبراء في مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بلوغه بنهاية العام.