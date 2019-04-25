منظمة الصحة العالمية: السعودية تحرز تقدما في القضاء على الملاريا

قدرت الأمم المتحدة انخفاض حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها في بلدان شرق البحر المتوسط بأكثر من 60% بين عامي 2000 و2015، بفضل توسع تغطية مكافحة المرض الذي أدى خلال عام 2017 إلى وفاة 435 ألف شخص على مستوى العالم.

ونقلت في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري الذي نوه إلى أن تلك الفترة شهدت توثيق خلو الإمارات والمغرب من الملاريا، وما زالت مصر وعـُمان تستعدان لما يطلق عليه "إشهاد" خلوهما من الملاريا، وتحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا نحو القضاء على المرض.

وقال المنظري إن تلك الإنجازات الكبيرة ما كانت لتتحقق بدون العمل الشاق الذي قامت به الدول المتوطن فيها الملاريا والدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء في الإقليم.