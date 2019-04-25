"الزامل للصناعة" تخسر 47 مليون ريال في الربع الأول من 2019

بلغ صافي خسائر شركة الزامل للإستثمار الصناعي خلال الربع الأول من 2019 47.152 مليون ريال بانخفاض 0.0 % عن الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغت فيه أرباح الشركة 15.568 مليون ريال.

وبلغت خسارة السهم 0.79 ريال مقابل أرباح بـ 0.62 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في هامش الربح الإجمالي في كافة قطاعات الشركة والتي نتجت عن الزيادة في تكاليف المدخلات بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة. كما يعود السبب في صافي الخسارة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضرائب".