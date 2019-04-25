لبنى العليان: الانتهاء من إجراءات الاندماج المصرفي بين بنك "ساب" و"البنك الأول"

قالت لبنى العليان في آخر جلسة في مؤتمر القطاع المالي اليوم أنه تم الانتهاء من إجراءات الاندماج المصرفي بين ساب و الأول ,اندماج مصرفي "ساب" و"الأول" سيوجد كيانا جديدا يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصارف السعودية من حيث رأس المال والأصول وصافي الربح والقروض والودائع والقيمة السوقية.

ومن شأن الاندماج إيجاد مرحلة جديدة لعملاق مصرفي جديد في القطاع يكون قادرا على المنافسة وتوسيع أنشطته المصرفية، ما ينعكس على أرباحه في النهاية. والسعودية بحجمها الاقتصادي كأكبر اقتصاد عربي، تحتاج إلى اندماجات كبرى بما يعكس قوتها المصرفية والاقتصادية في المنطقة.