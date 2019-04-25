"ساب" ينشر تعميم المساهمين فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض الإندماج و"الأول" ينشر تعميم مجلس الإدارة

أعلن البنك الأول عن نشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج المحتملة مع البنك السعودي البريطاني كما أعلن البنك السعودي البريطاني عن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني.



وقال البنك السعودي البريطاني في بيان اليوم:

"إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") زيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 17/8/1440هـ (الموافق 22/4/2019م)، وإشارة إلى دعوة بنك ساب لمساهميه المنشورة على موقع تداول بتاريخ 19/8/1440هـ (الموافق 24/4/2019م) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال بنك ساب، يود بنك ساب الإعلان عن نشر المستندات الآتية:

أولا: تعميم المساهمين المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهميه:

تم إعداد التعميم من قبل بنك ساب لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي بنك ساب بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب، فإنهم يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانياً: مستند العرض المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهمي البنك الأول

قام بنك ساب بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي البنك الأول بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة البنك الأول ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.

ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

إتاحة المستندات للمعاينة

كما يود بنك ساب التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض) للمعاينة من قبل مساهمي بنك ساب أو البنك الأول (بحسب الحال) ابتداءً من تاريخ 20/8/1440هــ (الموافق 25/4/2019م) وذلك بمقر بنك ساب الرئيسي الواقع في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2) وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم المساهمين ومستند العرض) (من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء الاجازات الرسمية للمملكة)."



وقال البنك الأول في بيان:

"إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") زيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 17/8/1440هـ (الموافق 22/4/2019م)، وإشارة إلى دعوة بنك ساب لمساهميه المنشورة على موقع تداول بتاريخ 19/8/1440هـ (الموافق 24/4/2019م) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال بنك ساب، يود بنك ساب الإعلان عن نشر المستندات الآتية:

أولا: تعميم المساهمين المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهميه:

تم إعداد التعميم من قبل بنك ساب لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي بنك ساب بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب، فإنهم يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانياً: مستند العرض المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهمي البنك الأول

قام بنك ساب بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي البنك الأول بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة البنك الأول ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.

ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

إتاحة المستندات للمعاينة

كما يود بنك ساب التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض) للمعاينة من قبل مساهمي بنك ساب أو البنك الأول (بحسب الحال) ابتداءً من تاريخ 20/8/1440هــ (الموافق 25/4/2019م) وذلك بمقر بنك ساب الرئيسي الواقع في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2) وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم المساهمين ومستند العرض) (من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء الاجازات الرسمية للمملكة)."