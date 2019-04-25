فشل خطط اندماج مصرفي دويتشه بنك و كوميرتس بنك الألمانيين

توقفت خطط اندماج مصرفي دويتشه بنك و كوميرتس بنك الألمانيين، حيث انتهت المحادثات التي كانت ترمي لدمج العملاقين، حسبما أعلن المصرفان اليوم الخميس في فرانكفورت.

وجاء في بيانين منفصلين للبنكين أنه قد تبين بعد الدراسة المتأنية أن الاندماج "لن يعود بقيمة إضافية كافية وذلك بالنظر أيضا للمخاطر التي ينطوي عليها تطبيق خطط الاندماج وتكاليف إعادة الهيكلة و متطلبات رأس المال الضرورية مع اندماج كبير كهذا".

كان المصرفان، الأكبر في ألمانيا، قد أعلنا في 17مارس الماضي أنهما يدرسان إمكانية الاندماج مع بعضهما البعض، ولكن كلا من المصرفين أكد أن الاندماج ليس أمرا منتهيا.

وكتب رئيس دويتشه بنك، كريستيان سوينج، مخاطبا آنذاك العالمين في البنك والبالغ عددهم نحو 90 ألف موظف: "أكدت التجارب السابقة أن هناك الكثير من الأسباب الاقتصادية والتقنية التي تقف عائقا أمام مثل هذه الخطوة".